La morille, cette diva qui se laisse enfin apprivoiser

Il y en a des petites, des grandes, des rondes, des allongées et des bien en chair. Les unes sont plus foncées, d’autres plus claires, avec toutes les nuances du noir au brun. « C’est comme pour les hommes, il y en a de toutes sortes ! », sourit l’éleveur. Il en coupe cependant une qui penche un peu trop et fait la grimace : « Je crains un souci avec la pluie et le gel qui a suivi trop vite. Soit cela va servir de déclencheur naturel qui entraîne la sortie des morilles, soit celles qui sont déjà sorties vont dépérir dans les prochains jours et je vais devoir tous les couper rapidement. Heureusement, on peut les sécher. Cela ne sera pas tout à fait perdu. »