Prolongera ou prolongera pas? Il est en position de force

Le dossier Yari Verschaeren (19 ans) est chaud, à Neerpede, où l’on croise les doigts pour ne pas voir le jeune Diable rouge profiter de la fin de son contrat de plus en plus proche (juin 2022) pour s’en aller quasi gratuitement sous des cieux plus rémunérateurs.

Guère pressé de prolonger son bail au parc Astrid sans savoir si Vincent Kompany comptait réellement sur lui pour le futur, Verschaeren attendait un signal de l’entraîneur anderlechtois depuis plusieurs semaines. Il l’a enfin reçu, ces derniers temps, sous la forme d’une place de titulaire aux côtés de Lukas Nmecha, dans un rôle de deuxième attaquant qui lui convient assez bien. Et, surtout, qui lui plaît bien davantage qu’un rôle sur le flanc où il ne peut exprimer pleinement ni sa vista, ni sa vivacité.