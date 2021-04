Baromètre de la relance: 5,9 milliards de subsides européens, mais pas seulement

La Belgique met la dernière main au plan de relance qu’elle doit transmettre à la Commission européenne d’ici au 30 avril. Notre pays bénéficiera de subsides à hauteur de 5,9 milliards d’euros, à condition de prouver que les projets sélectionnés respectent les critères fixés au niveau européens – en particulier, le double accent mis sur le verdissement et la numérisation de l’économie.

Ce « Plan pour la reprise et la résilience – qui implique toutes les entités : le niveau fédéral, mais aussi les Communautés et Régions, qui gèrent l’essentiel des investissements publics – est coordonné par le secrétaire d’Etat (fédéral) pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS).