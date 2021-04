L’Amstel Gold Race, touche finale pour Wout van Aert

Frustré par l’annulation de Paris-Roubaix, il avait ajouté la Flèche Brabançonne et l’Amstel Gold Race à son programme printanier, deux classiques inédites sur un carnet de route encore relativement peu étoffé il est vrai – sa carrière sur route a réellement commencé en 2018. Wout van Aert, pas plus que mercredi à Overijse, ne pourra dimanche à Valkenburg s’appuyer sur sa connaissance du terrain, il sera même peut-être surpris par ce vent qui caresse les plaines limbourgeoises et finit par donner le tournis. Mais le Campinois aura tôt fait de cerner les subtilités de la Gold Race, d’intégrer l’esprit unique de la course dessinée par Léo van Vliet, à l’originalité renforcée par le fait qu’elle est la seule classique de niveau mondial organisée aux Pays-Bas, pourtant pays de vélo par excellence. Pour l’équipe Jumbo-Visma, qui incarne l’esprit batave comme la Rabobank autrefois, le rendez-vous de la mi-avril est forcément inscrit en lettres majuscules dans l’agenda, il doit être honoré avec un maximum d’efficacité.