Cadres de la génération dorée des Diables rouges, Dries Mertens et Romelu Lukaku auraient pu faire cause commune cette saison à l’Inter si le président napolitain De Laurentiis n’avait pas enterré la hache de guerre la saison passée et prolongé finalement le contrat de « DM14 » à l’ombre du Vésuve. Ce dimanche, les deux Belges ont rendez-vous au stade Diego Maradona pour un tournant de leur saison respective.