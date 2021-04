Goffin, battu par Evans malgré 17 balles de break : «J’aurais tout pu faire un peu mieux»

« Ce fut un match très difficile, très long», a-t-il commenté. «Dur pour les jambes. C’était difficile de changer le rythme à cause de son slice. Il ne se laissait jamais prendre. J’essayais de varier, mais je n’arrivais pas à lui mettre la tête sous l’eau. Il variait beaucoup, me faisait jouer. Il revenait toujours. Il a beaucoup de talent. Il sait tout faire. Il ne lâche pas. Il a fait les ajustements nécessaires et trouvé les solutions. Il est très intelligent sur le court. Le vent n’était pas facile à gérer avec son style de jeu. D’un côté, son service fusait, de l’autre la balle était courte, difficile à attaquer. C’était une grosse bataille. Au troisième set, c’est moi qui ai eu le plus d’opportunités, quatre balles de break à 4-4. Il a été capable de les sauver en jouant service-volée quand il était acculé. Cela s’est joué à peu de chose, mais il a réussi à le faire.»