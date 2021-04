Nicolas Penneteau de retour dans les buts de Charleroi

Loin de ses ambitions initiales, c’est donc ce samedi 17 avril que la saison du Sporting de Charleroi va officiellement se terminer. En effet, au moment de recevoir Eupen, le club carolo ne peut plus espérer se qualifier pour les Playoffs 2. Pas question pour autant de faire n’importe quoi ce samedi en début de soirée. « Il y a de l’enjeu, ne fut-ce que les trois points », a d’emblée prévenu Karim Belhocine, pas disposé à laisser filer ce qui sera son dernier match officiel à la tête des Zèbres et ce même s’il a refusé de faire un quelconque bilan ce vendredi. « C’est une rencontre importante pour le club. Si on l’emporte, on peut espérer gagner deux places au classement et, même si on ne va pas en playoffs, ce n’est pas la même chose de finir 10e ou 12e, notamment pour ce qui découle du classement final comme le calcul du G5 et donc des droits TV. Et de toute façon, pour les joueurs aussi, c’est important de partir sur une victoire.