Hormis les deux rencontres décalées à ce samedi, l’ensemble des matchs de cette ultime journée de la phase classique présentent un enjeu pour au moins une des deux équipes concernées. Anderlecht, le Standard et Mouscron visent respectivement les PO1, les PO2 et les barrages.

Un an après que la crise sanitaire a – de justesse – empêché la phase classique 2019-2020 de connaître son dénouement, l’exercice en cours ira bel et bien à son terme et le suspense est d’actualité à tous les étages à l’aube de cette ultime journée. Deux rencontres seulement ne présentent plus de véritable enjeu (Charleroi-Eupen et Antwerp-Genk) et ont été décalées à ce samedi, mais, pour le reste, tous les matchs seront décisifs, que ce soit pour les places en playoffs ou pour le maintien.

