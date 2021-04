Précisément 265 jours après sa chute à Jerez (le 19 juillet), où il s’était fracturé l’humérus, après trois opérations chirurgicales et face à des concurrents qui comptent des essais hivernaux et deux Grands Prix dans les bottes, Marc Marquez est remonté sur la Honda RC30 que ses équipiers n’arrivent pas à exploiter. On ajoutera que ce matin, les retrouvailles ont eu lieu à Portimao, théâtre du MotoGP du Portugal qui s’est déroulé l’an dernier… sans Marquez.