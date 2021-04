Euromillions Basket League: Mons remporte le choc wallon, le Brussels s’incline

Mons s’est imposé vendredi soir à domicile face au Spirou de Charleroi (94-82) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Louvain, Limburg et Alost se sont respectivement imposés au Brussels (88-98), contre Anvers (80-74) et contre Malines (88-67).

Le choc hennuyer entre Mons et le Spirou de Charleroi a tenu toutes ses promesses, mais le duo Jabril Durham (27 points) et Skylar Spencer (33 points et 12 rebonds) a été trop fort pour les visiteurs. Si les Carolos ont tenu le coup en première mi-temps (23-22 et 48-43), notamment grâce à Tim Lambrecht (21 points), en deuxième mi-temps, la force de frappe des Montois a fait la différence. Petit à petit, l’écart a flirté avec la dizaine de points (72-64) pour atteindre son apogée en fin de match (94-82).