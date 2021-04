La guerre des chefs, ce luxe impayable

Deux personnalités se sont déchirées au plus haut niveau européen. On peut craindre que le « sofagate » ne fasse qu’accentuer la méfiance et une forme de détestation réciproque.

Que reste-t-il, dix jours plus tard, du « sofagate » ? Cette guerre des chefs, exposée cruellement au grand jour, est désastreuse pour l’image de l’Union européenne, et pas qu’aux yeux d’Erdogan. Au cours des dix derniers jours, elle a en effet donné le sentiment aux citoyens européens que les patrons de l’UE perdaient une partie de leur énergie et de leur temps à s’observer, à se disputer et à tracer les frontières entre leurs deux fonctions. Exagéré ? Il faudra le prouver car vu du canapé, désormais, et en particulier dans le chef du président du Conseil, Charles Michel, perception is reality.