Enseignement, voyages à l’étranger…: tout ce qui change ce lundi

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu après la pause de Pâques. Les ministres des différents niveaux de pouvoir ont dû trancher différents nœuds. Après une réunion de plus de 7 heures, ils ont réussi à se mettre d’accord sur plusieurs assouplissements à court terme et d’autres à plus long terme.

Réouverture des écoles

À l’issue des vacances de Pâques, le 19 avril, les cours reprennent sous le régime en vigueur avant la pause pascale. Voici ce que cela signifie concrètement :

Enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire spécial, premier degré de l’enseignement secondaire et formation en alternance : présentiel à 100 % ;