Le Japon «déterminé» à organiser les Jeux olympiques «cet été»

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a dit vendredi depuis la Maison Blanche que son pays était déterminé à juguler les contaminations au coronavirus et à organiser des Jeux olympiques « en toute sécurité » cet été.

« J’ai dit au président (américain Joe Biden) ma détermination à organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été, comme symbole de l’unité mondiale », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Biden.

« Le Japon écoute et apprend de l’Organisation mondiale de la Santé et des experts » et fait son « maximum » pour se préparer aux Jeux, a-t-il ajouté.

Il s’agit de « faire tout ce qui est possible pour contenir les infections et pour organiser des Jeux en toute sécurité d’un point de vue scientifique », a-t-il souligné.