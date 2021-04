Le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, est « convaincu » que Lionel Messi va signer un nouveau contrat pour rester avec son club de toujours.

Messi arrive en fin de contrat à la fin de la saison et l’avenir de la star de 33 ans au Barça est loin d’être certain, en raison des intérêts du Paris Saint-Germain et de Manchester City. L’Argentin avait manifesté l’an dernier la volonté de partir mais l’indemnité de rupture de son contrat avait rendu son départ impossible.