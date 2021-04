Anderlecht: Josh Cullen soutient la comparaison avec Adrien Trebel

Lorsqu’Adrien Trebel (30 ans) est brillamment revenu aux affaires, le 21 mars dernier contre Zulte-Waregem (4-1), on ne donnait pas cher de la peau de Josh Cullen (25 ans). Extrêmement précieux pendant de longues semaines, l’Irlandais était la victime collatérale des échecs en demi-finale de la Coupe contre Genk et du partage de trop face à Malines. Oubliés sa prestation cinq étoiles lors du Clasico à Sclessin et l’indispensable équilibre qu’il apportait à l’entrejeu : le petit milieu défensif allait devoir céder définitivement sa place à l’irremplaçable Trebel, a fortiori après son exclusion en toute fin de rencontre face aux Waregemois. C’était sans compter sur l’incroyable force de caractère de « Super Josh » et sur cette mentalité exemplaire qui en ont fait l’un des chouchous de la direction bruxelloise et de Vincent Kompany. Tout Neerpede aime l’un des plus beaux paris de Peter Verbeke. En voici les raisons.