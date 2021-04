Moto GP: la chute impressionnante de Jorge Martin (vidéo)

Terribles images ce samedi en Moto GP, où Jorge Martin, pilote rookie espagnol, a chuté dans le 7e virage à Portimao, lros de la 3e séance d’essais libres.

Martin a été projeté à haute vitesse dans les graviers suite à sa chute, et a subi plusieurs tonneaux avant de rester au sol. Après intervention des secouristes, il a finalement été évacué conscient du circuit, mais ne pourra pas prendre part à la course ce dimanche, car il souffre de contusions à la tête, ainsi qu’à la main et à la cheville droite.