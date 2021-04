Tour de Turquie: nouveau succès pour Jasper Philipsen qui remporte la 7e étape

Le coureur belge s’est imposé devant André Greipel et Mark Cavendish.

Jasper Philipsen a remporté la 7e étape du Tour de Turquie (2.Pro). Samedi après 180 kilomètres entre Marmaris et Turgutreis, le Belge a récidivé après sa victoire de la veille. Il a devancé l’Allemand André Greipel (Israël-Start Up Nation) et le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step).

Alors que le peloton filait à toute allure vers l’arrivée, le Néo-Zélandais Shane Archbold (Deceuninck-Quick Step) a profité d’une longue descente pour prendre la fuite à plus de 6 km de la ligne. Obligeant les autres équipes à faire le travail, il a placé son équipier Mark Cavendish dans les meilleures conditions en vue du sprint final.

Le Britannique, déjà vainqueur de trois étapes sur ce Tour de Turquie, ses premières victoires depuis février 2018, a malgré tout dû s’avouer vaincu devant la pointe de vitesse du Belge de 23 ans. C’est la 8e victoire en carrière pour Philipsen, la 3e de l’année après avoir aussi décroché le GP de l’Escaut.