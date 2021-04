Jérémy Doku confirme son excellente forme en ouvrant le score pour Rennes à Angers

Jérémy Doku semble enfin lancé. Après des débuts compliqués sous les couleurs du Stade Rennais, le jeune Belge de 18 ans a ouvert le score ce samedi lors du déplacement de Rennes à Angers en Ligue 1, d’une frappe à ras-de-terre du pied droit juste avant la mi-temps (45e).

Après une longue période sans inscrire le moindre but, Doku compte désormais 3 buts et 2 assists lors de ses 3 derniers matches. Contre Metz en Ligue 1 tout d’abord, où il avait transformé sa première réalisation sous les couleurs bretonnes, avant d’écoper d’un carton rouge et d’être suspendu pour deux matches. Il avait ensuite inscrit 1 but et 2 passes décisives avec les Diables face à la Biélorussie, et il enchaîne donc ce samedi, pour son retour de suspension avec Rennes.