Le magnifique geste de Neymar, qui continue à payer le salaire de 142 employés brésiliens à l’arrêt à cause du coronavirus

Le Brésilien continue à verser les salaires des employés de l’« Instituto Projeto Neymar », fermé depuis plus d’un an en raison du coronavirus.

Même s’il perçoit un salaire d’environ 37 millions par an, Neymar n’en oublie pas moins d’où il vient. Alors que l’« Instituto Projeto Neymar », qu’il a créé afin d’offrir une meilleure vie à 3.000 enfants défavorisés dans un bidonville brésilien où il a grandi, est fermé depuis 13 mois en raison du coronavirus, la star du PSG continue à payer le salaire des 142 employés qui y travaillent.

« Les emplois, les salaires et les assurances restent debout, quelle que soit la durée de cette crise », a d’ailleurs assuré le père de Neymar. L’ensemble des salaires représente un total de 90.000 euros par mois, payés depuis plus d’un an par le Brésilien, qui fait plus que probablement le bonheur de ses employés en ces temps difficiles.