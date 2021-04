Le prince Philip inhumé au termes de funérailles en petit comité (vidéo)

L’heure des adieux au prince Philip est venue pour la famille royale britannique, qui a enterré samedi celui qui pendant plus de sept décennies a épaulé sans relâche Elizabeth II et la couronne, lors d’une cérémonie en comité restreint à cause du coronavirus.

Le duc d’Edimbourg a été inhumé dans le domaine du château de Windsor, où Philip a rendu son dernier souffle le 9 avril après une vie au service de la monarchie depuis son mariage, il y a 73 ans, avec sa « Lilibet ».

Les circonstances aidant, le souhait du duc d’Edimbourg d’éviter des funérailles en grande pompe a été respecté, davantage même qu’il ne l’aurait initialement imaginé.