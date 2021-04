Sciensano présente une étude qui montre que les résidents ne constituent plus que 1 % des hospitalisations, au lieu de 20 % avant le vaccin. Reste encore à convaincre davantage de personnel soignant à se protéger.

La vaccination massive dans les maisons de repos et de soins (MRS), réalisée du 28 décembre 2020 au 24 mars 2021, a livré ses premiers résultats. Et ils montrent un tel premier signe potentiel d’un impact bénéfique qu’ils devraient inciter le personnel, encore un peu timide surtout du côté wallon et bruxellois, à se faire vacciner lui-même.