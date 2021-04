Battu à Newcastle, West Ham réalise une mauvaise opération dans la course au Top 4 (vidéos)

Menés 2-0, les Hammers sont parvenus à recoller au score en infériorité numérique, avant de finalement encaisser le but victorieux de Willock.

West Ham a fragilisé sa quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, en s’inclinant à Newcastle (3-2), samedi, lors du premier match de la 32e journée du championnat d’Angleterre.

La formation de David Moyes a été étonnamment passive et sans inspiration, handicapée il est vrai par l’absence de plusieurs joueurs essentiels (notamment Rice, Antonio et Cresswell), et par l’expulsion de son défenseur Craig Dawson à la 36e minute.

L’attaquant français Allan Saint-Maximin a été le principal détonateur de Newcastle en première période, avec deux tirs dangereux (9e, 29e) puis une percée conclue par un cafouillage entre le gardien Lukasz Fabianski et son défenseur Issa Diop, qui a marqué contre son camp (36e, 1-0). Le portier polonais a fait une nouvelle erreur de main fatale cinq minutes plus tard (41e, 2-0).