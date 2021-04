Norwich va faire son retour en Premier League un an après l’avoir quitté

Norwich est assuré de retrouver la Premier League la saison prochaine à la suite des faux pas de ses derniers rivaux, Swansea et Brentford, samedi, dans le Championship, la deuxième division anglaise.

Norwich reçoit Bournemouth samedi soir (21h00) dans le cadre de la 42e journée du Championship. Les Canaries monteront sur le terrain en sachant qu’ils sont assurés de la promotion. Les deux premiers sont directement promus parmi l’élite. Solide leader, Norwich compte 90 points. Le troisième, Swansea, qui a été accroché 2-2 à domicile par la lanterne rouge Wycombe, en totalise 76, à quatre journées de la fin. Brentford a lui aussi été tenu en échec (0-0) à domicile, par Millwall et avec 74 unités (et un match de retard) ne peut plus rattraper Norwich.