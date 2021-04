Chelsea – Manchester City: le choc des demi-finales de la FA Cup (direct à 18h30)

Chelsea et Manchester City, les deux derniers clubs anglais en lice pour remporter la Ligue des champions, s’affrontent samedi en demi-finale de la Coupe d’Angleterre à Wembley, tandis que la seconde demi-finale entre Leicester et Southampton se jouera dimanche pour la première fois depuis décembre devant du public.

Jusqu’à douze matches en six semaines : Manchester City et Chelsea n’ont pas le temps de reprendre leur souffle. Après les quarts de finale retour de la Ligue des champions, au tour de la prestigieuse « FA Cup », même si Citizens et Blues ont l’esprit déjà tourné vers les demi-finales aller de la C1 où ils affronteront respectivement le Paris SG le 27 avril et le Real Madrid le lendemain.

La composition de Chelsea : Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Ziyech, Mount, Werner.