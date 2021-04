Le coup d’envoi de SC Charleroi – Eupen repoussé à 19h après l’envahissement du Mambourg par des supporters

Le match entre le Sporting de Charleroi et Eupen débutera à 19h au lieu de 18h30 en raison d’un rassemblement de supporters au Mambourg. La rencontre a dans un premier temps été repoussé à 18h45, mais le club visiteur a demandé un peu plus de temps après être arrivé plus tard que prévu au stade.

Quelques heures avant le coup d’envoi du dernier match de la saison pour les Zèbres, de nombreux supporters carolos ont envahi la pelouse du Mambourg pour afficher leur mécontentement face à la situation du club. Au vu de la situation, les joueurs d’Eupen refusaient de rejoindre le stade tant que le calme n’était pas revenu.

Mehdi Bayat est descendu en bord terrain pour s’adresser aux supporters. Aux alentours de 17h30, les supporters ont finalement quitté le terrain pour laisser place au match.