Mehdi Bayat a discuté avec les supporters de Charleroi: «Il faut comprendre la déception et être prêt à dialoguer» (vidéos)

Le coup d’envoi du match SC Charleroi – Eupen a été repoussé d’une demi-heure, de 18h30 à 19h00, ce samedi. Des supporters du Sporting ont envahi la pelouse du Mambourg dans l’après-midi afin de faire part de leur mécontentement. Ils voulaient aussi rencontrer Mehdi Bayat, administrateur délégué du club. Celui-ci est venu à la rencontre des supporters, avec lesquels il s’est entretenu dans les tribunes. La situation est ensuite revenue au calme.

« Il faut comprendre la déception », a commenté Mehdi Bayat au micro d’Eleven. « On vit une période difficile, on vit dans une période où toutes nos vies sont chamboulées, à cause du Covid, on a tous des degrés de frustration jamais connus dans l’histoire de l’humanité. Et cela couplé avec des faits qui doivent apporter du bonheur et de la fierté dans la vie des gens mais que c’est l’effet inverse qui arrive, finalement ça crée le genre de scénario que l’on a vu aujourd’hui. »