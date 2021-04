Règlement de compte mortel à Liège: la ministre Verlinden condamne les événements (vidéos)

Plus tôt ce samedi, le parquet de Liège a confirmé que l’affrontement survenu vendredi après-midi à Bressoux est la conséquence d’une rivalité entre deux bandes de jeunes kurdes et tchétchènes.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a condamné les événements survenus à Liège ce vendredi où une altercation a conduit à un décès. « Je condamne fermement les événements survenus à Liège. Le parquet enquêtera sur les faits. Aux riverains: ayez confiance en la police qui a rétabli le calme hier dans des circonstances difficiles. Je tiens tout particulièrement à remercier la police » a indiqué sur Twitter la ministre.

Plus tôt ce samedi, le parquet de Liège a confirmé que l’affrontement survenu vendredi après-midi à Bressoux est la conséquence d’une rivalité entre deux bandes de jeunes kurdes et tchétchènes. L’altercation a fait un mort et deux blessés. Plusieurs lignes de bus TEC sont perturbées.