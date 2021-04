Nicolas Gavory et le Standard se sont remis en question

« Je me sens bien physiquement, mais aussi mentalement. » Voilà comment Nicolas Gavory a entamé la conférence de presse de ce vendredi. Une ouverture qui permet d’effectuer un parallèle entre le latéral français et ses couleurs. Celles qui ont pris des coups durant la saison, de très solides par moments, mais qui ont su puiser dans leurs ressources pour retrouver un fond de jeu et une mentalité sans faille. Nicolas Gavory est dans la même veine, lui qui est passé par toutes les émotions, entre le statut d’indispensable à celui d’excédent, le forçant à prendre place en tribunes à deux reprises. Contre le Club de Bruges en Coupe et à Mouscron pour être complet.