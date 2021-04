Amstel Gold Race: Julian Alaphilippe face à la tenaille des Jumbo-Visma

Limité à trois communes et trois ascensions différentes par le huis clos sanitaire, le parcours de la classique néerlandaise sera différent mais tout aussi usant que par le passé.

Dans leur jeu d’ombres annoncé ce dimanche, le soleil et les nuages d’un printemps frisquet dessineront deux silhouettes sur le Cauberg, cette langue de bitume qui s’étire entre les champs du Limbourg néerlandais. Celle de la star locale Mathieu van der Poel, vainqueur de la dernière édition de la Gold Race (en 2019 puisque la suivante a été effacée par la pandémie). Et celle de Philippe Gilbert qui, s’il n’est pas officiellement le recordman des succès (Jan Raas avec 5 succès mais sur un tracé différent, qui expirait alors dans la vallée de la Meuse à Maastricht), est pourtant le champion qui a transformé cette ascension en espace de conquêtes (4 victoires au bout de l’Amstel et 1 championnat du Monde). Deux coureurs hors-norme, de générations différentes, qui brilleront par leur absence ce dimanche à Valkenburg.