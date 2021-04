La Néerlandaise Marianne Vos s’impose pour la première fois dans l’Amstel Gold Race

Marianne Vos (Jumbo-Visma) a remporté pour la première fois de sa riche carrière l’Amstel Gold Race, la classique du WorldTour néerlandaise dont on disputait la 7e édition dimanche. Dans le sprint final, l’ancienne multiple championne du monde s’est réjouie trop vite, mais elle a quand même franchi la ligne la première.

Au terme des 116,3 km d’un parcours tourmenté entre Valkenburg et le Berg en Terblijt, la Néerlandaise de 33 ans elle a devancé ses compatriotes Demi Vollering (SD Worx) et Annemiek Van Vleuten (Movistar).

Vos avait déjà remporté cette saison une autre classique du WorldTour, Gand-Wevelgem, le 28 mars.

La course empruntait un circuit local comprenant le Cauberg, le Geulhemmerberg et le Bemelerberg, qu’il fallait parcourir à sept reprises. En raison d’une échappée précoce d’une vingtaine de coureuses, la course ne s’est pas arrêtée un seul instant et elle s’est révélée très sélective.