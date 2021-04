Pourquoi il sera très dur de mettre la main sur une PS5 en 2021

Ce week-end, Vavabid, un site de vente aux enchères a proposé une poignée de PS5 à la vente. Le site aurait tort de s’en priver puisqu’il n’est pas rare que la console parte aux alentours des 1.000 euros, soit deux fois son prix conseillé.

Depuis sa sortie officielle il y a un peu plus de cinq mois, la dernière console de Sony semble victime de son succès et de nombreux joueurs ne parviennent pas à mettre la main dessus en raison de stocks trop faibles et d’une demande très forte. Elle n’est pas la seule puisque les XBOX Series X et S sont dans la même situation, bien que la demande pour ces dernières soit moins élevée.

Les raisons de ces ruptures de stock et de cette flambée des prix sont dues au coronavirus. Mais pas que.