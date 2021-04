AMB-Ecosteryl, l’entreprise montoise qui révolutionne le traitement du déchet médical

Le hasard veut qu’une des entreprises qui se pose en alternative à l’incinération se trouve à moins d’une demi-heure de route de Thumaide. En périphérie montoise, AMB-Ecosteryl expose fièrement ses machines et sa dernière innovation mise au point durant la crise du coronavirus : M-steyl. De la taille d’un four, elle permet, via une technologie de chaleur sèche, une décontamination des masques et de blouses conforme à la guidance de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Permettant jusqu’à quatre utilisations d’objets initialement jetés après un usage.