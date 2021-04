Ces hôpitaux qui changent leurs habitudes

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, le dicton est bien connu. Bien que les lignes bougent et que de nouvelles techniques de traitement de déchets médicaux se développent, les enjeux ne s’arrêtent pas à ce niveau. Les hôpitaux ont également un rôle à jouer.

David De Baets, ancien chef du département logistique du CHU UCL Namur, ne dit pas autre chose, lui qui a mené une expérience de tri de déchets sur le site de Godinne. « Quand je suis arrivé, je suis tombé de ma chaise. Rien n’est mis en place à l’hôpital pour favoriser le tri. On ne reproduit pas toujours sur son lieu de travail ce qu’on fait à la maison », pointe-t-il. « On n’est pas aidés ni challengés, par les instances régionales ou fédérales. On trie ou on ne trie pas ? Ça ne change rien. »