Comment le covid a challengé le traitement des déchets médicaux

L’année 2020 aura été exceptionnelle. Pour les acteurs actifs dans le traitement des déchets, elle fut un véritable défi. La crise du coronavirus a provoqué une hausse importante des déchets hospitaliers B2. Rapidement, les collecteurs, par l’intermédiaire de leur fédération Denuo, alertent les autorités : le risque d’une pénurie structurelle d’emballages réglementaires est réel. En Wallonie, la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), édicte une circulaire le 27 mars. Celle-ci encadre les solutions de remplacement aux conditionnements spécifiques des déchets et émet de nouvelles lignes directrices pour les déchets provenant de patients covid afin de limiter le flux de déchets B2. A Bruxelles, son homologue, Alain Maron (Ecolo), prend une initiative similaire quelques jours plus tard. Au plus fort de la crise, Suez mobilise 21 camions pour collecter tous les déchets – le double du nombre habituel.