Ostende remporte le Clasico belge de basket face à Charleroi

Victoires également pour Anvers et Liège.

Ostende s’est imposé en déplacement à Charleroi dimanche après-midi (60-76) pour le compte de la 11e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Anvers s’est imposé face à Alost (99-90) et Liège l’a emporté au Brussels (72-88)

Le Spirou de Charleroi n’aura tenu qu’une mi-temps face au nonuple champion de Belgique ostendais dans le Clasico du basket belge. Vingt minutes plutôt défensives (15-15 et 32-40 à la pause) qui voyaient les joueurs de Dario Gjergja imposer une grande pression en défense. Au retour des vestiaires, c’est dans la raquette, sous l’impulsion de Servaas Buysschaert (12 points et 6 rebonds), que les visiteurs faisaient la différence en remportant le 3e quart-temps 8-19. Le match était plié et Ostende gérait son avance pour s’imposer sans trembler (60-76).