La presse britannique pavoise: William et Harry se sont parlé

Requiem pour un prince consort défunt et petit coup de blues sur le Royaume-Uni. Le formidable écho des funérailles samedi en mondovision du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, n’en finit pas d’intriguer. Bien sûr, pétri de baroque, le pays, psychologiquement et esthétiquement, adore les enterrements royaux.

La pandémie de covid et la limitation à trente du nombre de participants ajoutaient à l’intrigue. Mais à l’occasion du deuil, la famille royale, en vraie professionnelle du suspense, a orchestré la réconciliation de William et de Harry qui se sont adressé la parole en public pour la première fois depuis plus d’un an.

La chorégraphie de cette réunion était parfaite.