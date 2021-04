Humeur

John Kerry, l’émissaire pour le climat de Joe Biden, a eu bien besoin de tous ses talents de diplomate pour discuter climat samedi soir avec son homologue chinois Xie Zhenhua. Critiques et sanctions US sur Hong Kong et le traitement des Ouïghours, soutien aux autorités de Taïwan, guerre commerciale : les relations actuelles entre les deux grandes puissances sont en effet glaciales, Pékin accusant Washington d’ingérences répétées dans ses affaires intérieures.