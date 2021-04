Evénementiel: la peur de manquer de ressources clés au redémarrage

Trois cent nonante-neuf… Chaque jour, le chiffre augmente, inlassablement, sur le site de RestartMICE, un mouvement qui rassemble les acteurs de l’événementiel B2B (business to business, donc par et pour les professionnels). Ce lundi, on aura atteint le cap des 400. 400 jours sans concert, sans festival, sans foire, sans salon, sans séminaire professionnel, etc. Une période interminable pour tout le monde et qui a laissé sans activités des dizaines et des dizaines de travailleurs. Que sont-ils devenus ? Certains bénéficient du chômage économique, d’autres sont soutenus via le statut d’artiste, mais beaucoup ont mis les voiles, vers d’autres secteurs d’activité pour survivre. Pas le choix.