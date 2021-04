Horeca: la crise du covid décime les effectifs en salle et en cuisine

Restaurants, bars et hôtels subissent une hémorragie de main-d’œuvre qualifiée partie vers des secteurs moins impactés par les mesures anti-covid. Gare au manque de bras à la réouverture… Idem dans l’événementiel et chez les autocaristes.

Restaurants, bars, boîtes de nuit, événementiel, culture, tourisme… Cela fait un an que ces secteurs lourdement touchés par les mesures anti-covid tournent en dents de scie, au ralenti, voire plus du tout. Pour leurs milliers de salariés, cela représente autant de mois de chômage corona, mais aussi d’incertitude pour l’avenir. Oui, l’horeca pourra – sauf très mauvaise surprise – rouvrir en terrasses dès le 8 mai prochain. Mais dans quelles conditions exactement et, surtout, avec combien de clients au rendez-vous dans un pays réputé pour sa météo capricieuse ? Quant aux activités de restauration en intérieur, elles devront attendre des autorités un feu vert conditionné à l’évolution de la situation sanitaire. Ce sera en juin… si la pandémie et le Codeco le veulent bien.