Hockey: le Léopold s’offre les demi-finales sur le fil

C'est Tom Boon qui a inscrit le but salvateur sur stroke à 40 secondes du coup de sifflet final...

C’est finalement tout au bout du suspense que les Bruxellois ont arraché leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Opposés à leurs voisins du Racing, les protégés de Robin Geens ont souffert pour réussir à émerger alors que tout avait pourtant idéalement débuté puisqu’ils trouvaient déjà le chemin des filets alors qu’on ne jouait pas encore depuis 120 secondes grâce à Dylan Englebert, sur rebond de penalty. La première période n’était guère emballante et les occasions franches étaient bien peu nombreuses. Après la pause, la physionomie de la rencontre n’évoluait guère et le Léopold ne parvenait pas à accentuer son avance au marquoir. Mais à la 56e minute, Louis Hottlet redistribuait les cartes en déviant habillement une longue passe de Diego Lucaccioni. Un but qui éliminait virtuellement les récents médaillés de bronze en EHL vu le résultat de Gantoise-Dragons (1-3). Le Léo poussait mais manquait de percussion dans le dernier geste. Puis, à 40 secondes de la fin du temps règlementaire, il héritait d’un stroke.