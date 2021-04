À l’aube de cette 34e et dernière journée de Pro League, le Standard savait ce qu’il devait faire pour décrocher son billet pour les playoffs 2. Et, ce dimanche, les hommes de Mbaye Leye ont fait le nécessaire, avec une belle victoire face au Beerschot. Les Liégeois sont donc qualifiés pour ces playoffs 2, et il connaît ses adversaires : Ostende, La Gantoise et Malines.