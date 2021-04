La revanche de la diplomatie sur les généraux

Joe Biden a tranché, contre vents et marées. Le président des Etats-Unis a déclaré le 14 avril qu’il était temps pour les soldats américains de rentrer à la maison, ordonnant un retrait complet d’Afghanistan à la date anniversaire du 11 septembre, 20 ans après l’attentat d’al-Qaïda contre les tours jumelles de New York. « Nous ne pouvons pas continuer le cycle d’extension ou d’expansion de notre présence militaire en Afghanistan, en espérant créer les conditions idéales pour un retrait et obtenir un résultat très différent », expliquait Biden. « Je suis maintenant le quatrième président des Etats-Unis à superviser l’engagement américain en Afghanistan. Deux républicains, deux démocrates. Je ne passerai pas une telle responsabilité à un cinquième ».