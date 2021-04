Après vingt ans de combats et d’attentats sanglants, des milliards de dollars engloutis et des milliers de vies perdues, la guerre américaine en Afghanistan touche à son terme, sur ordre du président Joe Biden, qui a fixé la date butoir de retrait total des 3500 « Gi » restants au 11 septembre prochain. Le bilan de cette expédition punitive, initialement dirigée contre al-Qaïda et son fondateur Oussama ben Laden, est calamiteux.