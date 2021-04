La saison régulière de la Jupiler Pro League de football tirait son rideau ce dimanche en début de soirée. Le FC Bruges, l’Antwerp et Genk étaient déjà assurés d’une place dans le Top 4. C’est Anderlecht, victorieux à Saint-Trond (0-1, but de Verschaeren à la 80e) qui décroche le 4e et dernier ticket pour les Playoffs 1. Les Mauves remontent même à la 3e place du classement général avant le sprint final vers le titre de champion.