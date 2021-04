Selim Amallah après la victoire du Standard face au Beerschot: «On a bien préparé la finale de Coupe»

Dans cette rencontre face au Beerschot, le penalty parfaitement botté par Selim Amallah à l’heure de jeu a permis au Standard de prendre le large. Comme à son habitude, le Marocain a régné dans l’entrejeu liégeois, et il a à nouveau été décisif. Au coup de sifflet final, le médian était donc logiquement très souriant. « On a pris ce match très au sérieux », a-t-il expliqué au micro d’Eleven Sports. « On est tombé sur une équipe bien en bloc. Il faut dire que le but inscrit juste avant la mi-temps nous a fait énormément de bien. Après ça, le Beerschot a dû sortir, ce qui nous a donné des possibilités. De notre côté, on est arrivés à les concrétiser. On savait qu’on devait faire un résultat aujourd’hui pour être en playoffs 2. On a fait exactement ce qu’il fallait, donc toute l’équipe est contente ce soir. »