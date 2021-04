Le défenseur du Standard Merveille Bokadi très incertain pour la finale de Coupe: «C’est la triste nouvelle de la journée», peste Mbaye Leye

Touché à la cheville, Merveille Bokadi ne devait pas faire partie du groupe du Standard face au Beerschot. Mais en l’absence de Noë Dussenne, malade, Mbaye Leye n’avait pas d’autre choix que de le mettre sur le banc. « Nous étions en difficulté et il est monté au jeu », explique le Sénégalais qui a constaté, comme nous, la méforme de Moussa Sissako. « Malheureusement, Bope a ressenti une douleur après un saut. Il a un problème avec son tendon. Et quand c’est le tendon… On va attendre mais c’est sûr que c’est la triste nouvelle de la journée. Bope faisait une saison exceptionnelle, c’est l’un des joueurs qui s’est le plus montré cette saison. »

Des propos qui sont clairs concernant les chances, un peu plus minces désormais, de voir le Congolais être à nouveau « fit » pour la finale de la Coupe de Belgique, dimanche face à Genk.