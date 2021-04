Le timing est parfait. À la veille du vote au Comité exécutif de l’UEFA, prévu ce lundi, pour la énième réforme de la Ligue des champions, les rumeurs d’une « Super League » dissidente, indépendante de l’UEFA, essentiellement fermée avec 15 ou 16 clubs permanents et 5 ou 4 autres qualifiés via leur championnat, a refait surface. L’UEFA, les fédérations et ligues anglaises, espagnoles et italiennes ont menacé les clubs impliqués d’exclusion de leur compétition.

Le terme « rumeur » tiendrait résolument de l’euphémisme mis en rapport avec les prises de positions hostiles et le branle-bas de combat qu’a suscité cette organisation supranationale portée par douze clubs, six de Premier League (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham), trois de Liga (Real Madrid, Barcelone et l’Atlético Madrid) et autant de Serie A (Juventus, Inter et AC Milan).