La direction d’Anderlecht évoque la Ligue des champions: «On veut finir 2e», lance Peter Verbeke

Mission accomplie pour Anderlecht qui s’est qualifié ce dimanche pour les Playoffs 1 suite à son succès 0-1 à Saint-Trond. Une fierté pour Peter Verbeke, le jeune boss sportif du Sporting.

« Ce n’était pas une saison facile, notamment à cause de la situation budgétaire du club. Mais on a su créer une bonne équipe avec le staff et la cellule scouting. Une troisième place finale dans la phase classique, c’est beau », réagissait-il au micro d’Eleven Sport.

« On parle ici d’Anderlecht. Donc on veut toujours gagner. Le but à présent ? Être second. Le titre ? C’est fini car le FC Bruges est loin devant. Mais on a faim et même si l’équipe est jeune, on en veut encore plus. Ce qui signifie la Ligue des champions ».