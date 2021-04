Nikiforov-Casse, le judo belge a deux «boss»

L’Euro de Lisbonne a confirmé le retour aux affaires de Toma Nikiforov, médaillé d’or, et de Matthias Casse, médaillé d’argent. Intéressant à moins de 100 jours des Jeux de Tokyo.

Il suffisait d’être patient ! Ce week-end, à l’Euro de Lisbonne, l’antépénultième rendez-vous en judo avant les Jeux olympiques de Tokyo, Toma Nikiforov (moins de 100 kg) et Matthias Casse (moins de 81 kg) ont démontré à ceux qui s’inquiétaient qu’ils étaient bien de retour aux affaires, là-haut, tout au sommet. Le premier a décroché son deuxième titre européen, après celui de 2018, et sa quatrième médaille continentale, tandis que le deuxième a terminé sur la seconde marche du podium, complétant ainsi sa collection de breloques européennes après l’or de 2019 et le bronze de 2020.

Plus que jamais, sans doute, c’est sur ces deux hommes-là que le Team Belgium devra compter dans un peu plus de trois mois, sur le prestigieux tatami du Kodokan de Tokyo, pour arracher une médaille olympique. Le Bruxellois et l’Anversois ont, en effet, confirmé qu’ils étaient toujours bien les incontestables leaders actuels du judo belge, en faisant preuve d’une incroyable maturité tout au long de leur Euro.