Le coach Mbaye Leye heureux de la qualification pour les playoffs 2: «Désormais, on fait des choses à la hauteur du Standard!»

Après ce succès, les visages liégeois étaient, bien évidemment, très souriants. À commencer par Mbaye Leye, qui peut se targuer d’avoir atteint l’un de ses objectifs. « Nous ne sommes qu’à la mi-temps de notre saison », tempère-t-il néanmoins au micro d’Eleven Sports. « On a réussi à faire le plus difficile dans une saison difficile : se qualifier pour ces playoffs 2. Maintenant, il faut rester concentré pour la deuxième mi-temps, qui se jouera dimanche prochain. Il faut garder le focus et, surtout, être content de la manière dont on l’a fait. C’était très compliqué en première période, il fallait arriver à trouver la liberté et le mouvement. C’est exactement ce qu’on est arrivés à faire en deuxième mi-temps. »